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Двое новосибирцев пошли под суд за продажу самодельного оружия
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Двое новосибирцев пошли под суд за продажу самодельного оружия 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сразу двое новосибирцев отправились на скамью подсудимых за незаконный сбыт оружия.
По версии следствия, в период с 2 по 5 февраля обвиняемые привезли на территорию посёлка Зубова Поляна (Республика Мордовия) приобретенные ранее в Новосибирске боеприпасы и самодельное оружие.
« 06.02.2018 в помещении кафе-гостиницы «Берлога» с целью материального обогащения незаконно сбыли пригодное для стрельбы огнестрельное оружие: самодельный пистолет-пулемет; самодельный обрез гладкоствольного ружья; два самодельных пистолет, а также самодельный пистолет, не пригодный для стрельбы и не относящийся к огнестрельному оружию, но содержащий основные части огнестрельного оружия и боеприпасы, пригодные для стрельбы и несколько патронов за 150 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.
В отношении новосибирцев возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Если обвинение сможет доказать виновность сибиряков, им грозит до шести лет лишения свободы.
«После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлено в Зубова-Полянский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», —отмечает ведомство.
В начале января НГС писали о задержании студента на станции электрички Речной вокзал. По информации транспортной полиции, молодой человек пытался продать кастет.
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