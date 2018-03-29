Двое новосибирцев пошли под суд за продажу самодельного оружия

Сразу двое новосибирцев отправились на скамью подсудимых за незаконный сбыт оружия.

« 06.02.2018 в помещении кафе-гостиницы «Берлога» с целью материального обогащения незаконно сбыли пригодное для стрельбы огнестрельное оружие: самодельный пистолет-пулемет; самодельный обрез гладкоствольного ружья; два самодельных пистолет, а также самодельный пистолет, не пригодный для стрельбы и не относящийся к огнестрельному оружию, но содержащий основные части огнестрельного оружия и боеприпасы, пригодные для стрельбы и несколько патронов за 150 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

В отношении новосибирцев возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Если обвинение сможет доказать виновность сибиряков, им грозит до шести лет лишения свободы.

«После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлено в Зубова-Полянский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», —отмечает ведомство.

В начале января НГС писали о задержании студента на станции электрички Речной вокзал. По информации транспортной полиции, молодой человек пытался продать кастет.