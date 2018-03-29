Новости о коррупции за 29 марта 

Антикоррупционная политика
Силовики планируют в Кемеровской области зачистки по дагестанскому сценарию
В Кемеровской области после гибели взрослых и детей на пожаре может начаться антикоррупционная операция, аналогичная той, что была проведена в Дагестане, прогнозируют СМИ.
Великобритания намерена избавиться от «грязных» денег и коррупционеров из России
В британском парламенте обсуждают возможные защитные меры против вливания в страну российских капиталов, заработанных при помощи коррупции или тесной связи с «путинским режимом». Также Лондон намерен закрыться от россиян, желающих получить или уже получивших британские визы, чьи источники дохода вызывают подозрения у правоохранительных органов.
Борьба с коррупцией
Шакро Молодой приговорен к 9 годам и 10 месяцам заключения
Никулинский суд Москвы 29 марта вынес приговор двум центральным фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории.
Оправдание или 15 лет колонии: приговор полковнику СКР Максименко огласят в апреле
Заключительное заседание Мосгорсуда по уголовному делу о взятках главы УСБ СКР Михаила Максименко состоится 20 апреля. Судья уже выслушал требования обеих сторон процесса и удалился для выработки решения.
Замглавы бурятского управления МЧС подозревается в получении особо крупной взятки
Правоохранительные органы задержали замначальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Дмитрия Унагаева по подозрению в получении более 177 тысяч рублей взятки.
Полторы сотни дагестанских руководителей попали под следствие
Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов отчитался о возбуждении в 2017 году более полутора сотен уголовных дел о коррупции местных руководителей различного уровня. В 63 уголовных делах фигурируют крупные чиновники из региональных министерств, а также главы городов и районов республики.