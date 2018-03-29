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Участник банды Басаева и Хаттаба сел на семь лет
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Участник банды Басаева и Хаттаба получил семь лет тюрьмы 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: flickr.com
Участник банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Рустам Исмаилов приговорен к семи годам лишения свободы за бандитизм и убийство российских военных в 1999 году, сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Следствие установило, что Исмаилов вступил в банду в середине июля 1999 года. В августе не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, напали на российских военных, обеспечивавших безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. Исмаилов был среди нападавших. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, были убиты 33 человека, 34 пострадали. Не пострадали лишь пять военных.
В ходе предварительного расследования по уголовному делу установлены, признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 72 военнослужащих или их близких родственника. В отношении потерпевших проведено 72 судебно-медицинские экспертизы. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски.
"Приговором суда Исмаилову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа", — говорится в релизе.
Ранее за совершение этих преступлений в период с 1999 по 2017 годы были осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Сейчас по делу привлекаются еще пять участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды.
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