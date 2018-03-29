В Приморье солдата забили до смерти

Контрактник мотострелковой бригады в Сергеевке умер после полученных ранений.

Как сообщает VL.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший стал жертвой другого военнослужащего. Между ними произошел конфликт в поселке Липовцы . один военнослужащий нанес телесные повреждения своему знакомому. По версии источника, после этого 34-летний потерпевший ушел в свою съемную квартиру, куда через день к нему приехали двое контрактников 59-й отдельной мотострелковой бригады в Сергеевке и забрали его в воинскую часть, где он и проходил службу.

Позже потерпевшего обнаружили мертвым в палатке на полигоне военного гарнизона. После этого был задержан и арестован 39-летний подозреваемый в нанесении побоев, а также один из военнослужащих, который сопровождал потерпевшего в Сергеевку.