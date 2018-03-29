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В Самаре на входе в суд был скручен мужчина, заявивший о гранате в кармане
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В Самаре на входе в суд был скручен мужчина, заявивший о гранате в кармане 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Приставам пришлось применить приемы самбо против мужчины, заявившего что у него есть граната и пистолет, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
В Октябрьский районный суд Самары явился мужчина. Перед проходом через рамку металлодетектора приставы предупредили мужчину об административной ответственности за пронос запрещенных предметов, взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, и предложили мужчине выложить на стойку все запрещенные к проносу предметы. Мужчина заявил, что таковых предметов у него при себе нет.
При проходе мужчины через рамку сработал сигнал, а при осмотре ручным металлодетектором в области карманов его куртки зазвучал оповещающий сигнал. На вопрос приставов, что находится в карманах, мужчина ответил «граната и пистолет», и потянулся к карману, после чего приставы применили приемы самбо, зафиксировав мужчину для недопущения ЧП. Сразу же при помощи тревожной кнопки были вызваны сотрудники полиции, которым передали нарушителя. Специальные средства и огнестрельное оружие не применялось.
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