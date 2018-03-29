Суд Москвы рассмотрит дело о вымогательстве ценных бумаг на 200 млн руб

Пресненский районный суд города Москвы рассмотрит уголовное дело о вымогательстве ценных бумаг на сумму более 200 миллионов рублей, по делу проходят девять участников организованной группы, сообщается на сайте МВД РФ.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк , фигуранты дела под угрозой насилия заставили двоих акционеров негосударственного пенсионного фонда подписать в пользу соучастников передаточные распоряжения на 100,4 тысячи акций каждое общей стоимостью свыше 202 миллионов рублей. Также злоумышленники похитили у одного из потерпевших около полумиллиона рублей и выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы.

«В настоящее время девяти участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Соучастнице, исполнявшей обязанности нотариуса, кроме того, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 202 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — добавила Волк.