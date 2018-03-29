Суд Москвы рассмотрит дело о вымогательстве ценных бумаг на 200 млн руб 

Пресненский районный суд города Москвы рассмотрит уголовное дело о вымогательстве ценных бумаг на сумму более 200 миллионов рублей, по делу проходят девять участников организованной группы, сообщается на сайте МВД РФ.
Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты дела под угрозой насилия заставили двоих акционеров негосударственного пенсионного фонда подписать в пользу соучастников передаточные распоряжения на 100,4 тысячи акций каждое общей стоимостью свыше 202 миллионов рублей. Также злоумышленники похитили у одного из потерпевших около полумиллиона рублей и выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы.
«В настоящее время девяти участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Соучастнице, исполнявшей обязанности нотариуса, кроме того, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 202 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — добавила Волк.