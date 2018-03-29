Калининградского следователя обвиняют во взятке за прекращение дела

В суд Ленинградского района Калининграда поступило дело следователя, обвиняемого в получении взятки. Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры

На скамье подсудимых оказался старший следователь отдела по Центральному району. По версии следствия, в марте прошлого года в течении нескольких дней он получил взятку — деньги и ценные вещи. За эти деньги он должен был вернуть личное имущество и документы фигуранта доследственнной проверки, находившейся в его производстве.

В начале июня 2017 года он получил 70 тысяч за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела против взяткодателя.

«В том же месяце обвиняемый был уволен с занимаемой должности за нарушение Присяги и совершение проступка, порочащего честь сотрудника Следственного комитета Российской Федерации . Мы намерены и впредь жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах , особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов», — сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Отметим, что экс-следователь вину не признал.