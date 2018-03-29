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Осудили жителей Кунгурского района, зверски убивших пенсионера в палатке
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Осудили жителей Кунгурского района, зверски убивших пенсионера в палатке 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Прикамье вынесли приговор трём жителям Кунгурского района, которые устроили жестокую расправу над 76-летним пермяком. Они сначала избили, а потом подожгли пожилого мужчину, отчего он потом умер в больнице.
Как рассказали в СКР по Пермскому краю, пьяная троица совершила преступление в конце июля прошлого года в окрестностях села Бым. 34-летний житель Кунгурского района и два его соучастника напали на 76-летнего пермяка, который отдыхал в туристической палатке.
«Обвиняемые нанесли пожилому мужчине многочисленные удары руками и ногами. При этом, один из нападавших, требуя от потерпевшего деньги, облил его обнаруженной в палатке легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. В результате пожилому мужчине причинили телесные повреждения, от которых он через несколько дней скончался в больнице», — рассказали в СКР по Пермскому краю.
Суд приговорил 34-летнего организатора нападения к 17 годам колонии особого режима. Один из его соучастников получил девять лет колонии особого режима, второй — семь лет. Приговор пока в законную силу не вступил.
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