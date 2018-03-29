Осудили жителей Кунгурского района, зверски убивших пенсионера в палатке

В Прикамье вынесли приговор трём жителям Кунгурского района, которые устроили жестокую расправу над 76-летним пермяком. Они сначала избили, а потом подожгли пожилого мужчину, отчего он потом умер в больнице.

Как рассказали в СКР по Пермскому краю , пьяная троица совершила преступление в конце июля прошлого года в окрестностях села Бым. 34-летний житель Кунгурского района и два его соучастника напали на 76-летнего пермяка, который отдыхал в туристической палатке.

«Обвиняемые нанесли пожилому мужчине многочисленные удары руками и ногами. При этом, один из нападавших, требуя от потерпевшего деньги, облил его обнаруженной в палатке легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. В результате пожилому мужчине причинили телесные повреждения, от которых он через несколько дней скончался в больнице», — рассказали в СКР по Пермскому краю.