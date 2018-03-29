Ранее судимый мужчина депортирован из Российской Федерации 

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, УУР, УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю, УУР УМВД России по Белгородской области совместно с УФСИН России по Красноярскому краю по истечении срока наказания задержан и депортирован из Российской Федерации 31-летний уроженец ближнего зарубежья, именуемый в криминальных кругах как «Шляпа Младший», ранее отбывавший наказание в одной из колоний в Красноярском крае.
В 2017 году в отношении фигуранта было принято решение о нежелательности пребывания на территории России, а несколько дней назад — о его депортации из страны после отбытия наказания, назначенного по приговору суда.