«Единая Россия» приостановила членство депутата нижегородской гордумы Николая Ингликова 

НРО «Единой России» приостановило членство депутата городской думы Нижнего Новгорода Николая Ингликова. Данные сведения корреспонденту ИА «В городе N» подтвердили в пресс-службе партии.
Соответствующее решение принято на заседании политсовета регионального отделения партии, которое состоялось в пятницу, 30 марта. Меры связаны с возбуждением в отношении Ингликова уголовного дела.
Ранее сообщалось, что депутат был пойман с поличным на взятке. 27 марта он принял через посредника 160 тысяч рублей за оказание общего покровительства смотрителю кладбища «Ново-Сормовское».
Напомним, «Единая Россия» приостановила членство депутата ЗС НО.
Фото: gorduma.nnov.ru