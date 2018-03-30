«Единая Россия» приостановила членство депутата нижегородской гордумы Николая Ингликова

Соответствующее решение принято на заседании политсовета регионального отделения партии, которое состоялось в пятницу, 30 марта. Меры связаны с возбуждением в отношении Ингликова уголовного дела.

Ранее сообщалось, что депутат был пойман с поличным на взятке. 27 марта он принял через посредника 160 тысяч рублей за оказание общего покровительства смотрителю кладбища «Ново-Сормовское».

Напомним, «Единая Россия» приостановила членство депутата ЗС НО.

Фото: gorduma.nnov.ru