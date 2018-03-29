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Депутат нижегородской думы Ингликов арестован
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Депутат нижегородской думы Ингликов арестован 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Да, арестован», — сказала Юлия Склярова.
Напомним, Николай Ингликов был задержан с поличным 27 марта в салоне автомобиля, припаркованного на улице Пискунова. Он подозревается в получении через посредника 160 тыс. рублей за покровительство смотрителю Ново-Сормовского кладбища. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Ранее источник «ФедералПресс» в «сером доме» нижегородского кремля не исключил, что в ближайшее время может появиться информация о задержании депутата городской думы Алексея Гойхмана.
Фото: rostov.dk.ru
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