Бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону обвинили в превышении полномочий

Генпрокуратура России обвинила бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону в превышении должностных полномочий, в частности в допущении незаконного приобретения права выкупа пяти земельных участков по заниженной цене одной из местных коммерческих организаций. «Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного архитектора города Ростова-на-Дону, который обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных п. „в“ ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в RT.

Как полагают следователи, чиновник превысил должностные полномочия при вынесении разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на сооружения, не являющиеся капитальными строениями, в результате чего одна из местных коммерческих организаций незаконно приобрела право выкупа пяти земельных участков по «льготной» цене, многократно ниже их рыночной стоимости.

При этом муниципальное образование «город Ростов-на-Дону» и государство не смогли получить рыночную стоимость земельных участков в размере более 88 млн рублей, отметили в ведомстве.

Соответствующее уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.