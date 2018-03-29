В деле об убийстве предпринимателя и его сына не остается подозреваемых? 

Третий подозреваемый в жестоком убийстве оренбургского предпринимателя и его сына в Оренбурге также вскоре может выйти на свободу, сообщает orenday.ru.
Он этапирован в Абдулино для проверки алиби, адвокат подозреваемого уверяет, что после выяснения алиби и непричастности его клиента, он должен быть отпущен на свободу.
Напомним, что убийство оренбургского предпринимателя Дениса Чернова и его семилетнего сына произошло утром 17 января 2018 года, из изрезанные тела обнаружили в машине, принадлежащей бизнесмену. Машину злоумышленники пытались поджечь, но не успели довести задуманное до конца. Убийство произошло на улице Луговой Оренбурга.
По горячим следам выяснить, кто именно совершил преступление не удалось. Позже были задержаны трое подозреваемых, но двоих вскоре отпустили из-за наличия у них алиби: один находиося во время убийства в Башкирии, другой по дороге в Самару.
В ближайшее время станет известно о судьбе третьего подозреваемого. Таким образом, у следствия не останется никого из предполагаемых преступников. Также напомним, что уголовное дело находится лично на контроле у главы СКР Александра Быстрыкина.