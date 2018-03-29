Дело о хулиганстве завели против москвича, кидавшего банки с зажигательной смесью у Совета Федерации

«Вечером 20 марта С. Прибылов бросил рядом с д. 26 на ул. Большая Дмитровка банку с зажигательной смесью на проезжую часть, после чего бросил еще одну банку, которая отрикошетила от стоящей рядом машины и загорелась рядом с бросавшим. Затем мужчину задержали. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что огонь отскочившей банки попал на самого злоумышленника и тот получил ожоги. «Принимая во внимание полученные им телесные повреждения, мужчину без проведения следственных действий госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского», — пояснил он.

«Впоследствии С. Прибылов дал признательные показания. Он рассказал, что заранее подготовил банки с горючими смесями, сделав из них самодельные взрывные устройства», — добавил источник.

Полиция провела обыски дома у подозреваемого. Агентство «Москва» не располагает данными об избрании меры пресечения С. Прибылову и его местонахождении.