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Дело о хулиганстве завели против москвича, кидавшего банки с зажигательной смесью у Совета Федерации
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Дело о хулиганстве завели против москвича, кидавшего банки с зажигательной смесью у Совета Федерации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя столицы Сергея Прибылова, которого задержали после того, как он кидал банки с зажигательной смесью рядом со зданием Совета Федерации, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Вечером 20 марта С. Прибылов бросил рядом с д. 26 на ул. Большая Дмитровка банку с зажигательной смесью на проезжую часть, после чего бросил еще одну банку, которая отрикошетила от стоящей рядом машины и загорелась рядом с бросавшим. Затем мужчину задержали. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств», — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что огонь отскочившей банки попал на самого злоумышленника и тот получил ожоги. «Принимая во внимание полученные им телесные повреждения, мужчину без проведения следственных действий госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского», — пояснил он.
«Впоследствии С. Прибылов дал признательные показания. Он рассказал, что заранее подготовил банки с горючими смесями, сделав из них самодельные взрывные устройства», — добавил источник.
Полиция провела обыски дома у подозреваемого. Агентство «Москва» не располагает данными об избрании меры пресечения С. Прибылову и его местонахождении.
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