Тяжесть держит за решеткой

2 апреля Мосгорсуд рассмотрит очередную жалобу Константина Пономарева на меру пресечения. Экс-аудитор находится под арестом с июня 2017 года и обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса РФ . Пономарев, получивший широкую известность судами с ИКЕА Федеральной налоговой службой и госкорпорацией «Кубаньэнерго», подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, покушении на мошенничество, подкупе свидетелей и ложном доносе. По мнению экспертов, в подобной ситуации смягчение меры пресечения вряд ли возможно.

2 марта 2018 года Басманный районный суд Москвы в очередной раз продлил арест Пономарева. Согласно принятому решению, гражданин должен остаться в следственном изоляторе до 6 июня. Обвиняемый уже предпринимал ранее попытки добиться смягчения меры пресечения, но безрезультатно.

Константин Пономарев приобрел известность благодаря широко освещавшимся в СМИ судебным процессам — он много лет судился с ИКЕА, с Федеральной налоговой службой, с госкорпорацией «Кубаньэнерго». В 2010 году он по внесудебному соглашению получил от компании ИКЕА 25 млрд рублей, а затем, по данным сетевого издания IZ.RU, «безуспешно пытался получить через суд еще 33 млрд, а затем еще 9,8 млрд». Впоследствии гражданин стал ответчиком по иску ФНС России — фискалы считают, что он уклонился от уплаты налогов с полученных от международной компании средств. Следственный комитет России возбудил против Пономарева уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере — более 8 млрд рублей. Кроме того, гражданин вступал в тяжбу с госкомпанией «Кубаньэнерго», с которой требовал 5,3 млрд рублей за поставки его дизель-генераторов в Крым во время энергоблокады 2014 года.

Константин Пономарёв, ставший фигурантом нескольких уголовных дел, был заключён под стражу Пресненским районным судом 9 июня прошлого года. В совокупности гражданин обвиняется по пяти статьям УК РФ — это покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159), заведомо ложный донос (ч. 3 ст. 306), заведомо ложные показания (ч. 1 ст. 307), подкуп свидетелей (ч. 1 ст. 309), уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

За прошедшее время мера пресечения для Пономарёва продлевалась по ходатайствам обвинения четыре раза. Данные вердикты обусловлены как большим объёмом следственных действий — от сбора доказательств до установления соучастников, — так и передачами дела Пономарёва внутри Следственного комитета России на более высокий уровень.

Изначально дело входило в зону ответственности столичного подразделения СКР, в ноябре прошлого года ушло в центральный аппарат Следкома, а вскоре было направлено в Главное управление по расследованию особо важных дел при Председателе СКР Бастрыкине.

То, что Пономарёв оказался в фокусе внимания Управления по особо важным делам, эксперты объясняют «значимостью рассматриваемого дела и затронутых государственных интересов». Катализатором же начала расследования данного дела стала упомянутая тяжба гражданина с госкорпорацией «Кубаньэнерго», обеспечивающей электроэнергией весь юг России.

Насколько возможно смягчение меры пресечения при наличии всех перечисленных обстоятельств в подобном деле? Сетевое издание IZ.RU опубликовало мнение ряда экспертов, которые считают, шансы на это минимальны:

«Мера пресечения, связанная с содержанием под стражей в СИЗО, избирается прежде всего с той целью, чтобы обвиняемый не мог оказать давление на свидетелей либо как-то повлиять на ход расследования уголовного дела. Если человек обвиняется в преступлении, связанным с подкупом свидетелей, это уже само по себе свидетельствует о том, что человек каким-то образом пытается оказать воздействие на ход расследования уголовного дела. И суд, скорее всего, изберет меру пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал адвокат московской коллегии адвокатов «Защита» Максим Устинюк.

«Крайне редко суд идет навстречу обвиняемому. Должны быть какие-то веские основания. Например, признание вины или сильное ухудшение состояния здоровья, в частности получение инвалидности по онкологическому заболеванию», — пояснил Андрей Князев , основатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры».

«В данном случае задержанный обвиняется в подкупе свидетелей, что уже может быть основанием для подобной меры пресечения», — подчеркнул юрист Коллегии адвокатов Павла Астахова Иван Балуев.

Помимо подкупа свидетелей, еще одни веским аргументом для суда в пользу отклонения апелляции Пономарева может стать демонстрировавшееся им ранее намерение выехать из России. Летом 2017 года экс-аудитор уже приобрел билет в Черногорию , однако это стало известно СКР и послужило одной из причин избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В моей практике был ряд случаев, когда мера пресечения менялась на более мягкую после признания человеком вины, или заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, — отмечает адвокат Глеб Плесовских. — В иных случаях, можно привести только один пример, когда ходатайство об изменение меры пресечения может быть удовлетворено — это наличие у гражданина тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей», пишет Независимая газета

Впрочем, арест гражданина вряд ли затянется дольше начала лета. 9 июня этого года истекает срок, отведённый на следствие, и с большой долей вероятности дело Пономарёва до указанной даты будет передано в суд.

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