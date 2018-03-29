В Митине взяли подозреваемого в распространении наркотиков

В Митине задержали 20-летнего жителя Нарофоминского района Московской области . Молодой человек подозревается в наркоторговле. Задержанный поместил в тайник на одной из улиц района 5 грамм марихуаны.

— В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». (ср)