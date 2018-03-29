Гибель девушки в «Макдональдсе»: работу врачей проверят следователи

Костромские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки в «Макдональдсе» , узнал KOSTROMA.TODAY. Следователи проверят работу врачей.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в региональном СУ СКР , уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В следственном комитете подчеркнули, что пока по делу нет подозреваемых.

Следователи проверят все возможные версии, в том числе, связанные с несвоевременным оказанием девушке медицинской помощи.

Известно, что девушка была спортсменкой-волейболисткой. Она участвовала во многих соревнованиях.

Как мы уже рассказывали, знакомые девушки говорили: у нее были проблемы с сердцем. Следователям также предстоит выяснить, были ли у костромички противопоказания при занятиях спортом или ограничения со стороны врачей.

Напомним, 16-летняя девушка умерла в «Макдональдсе» 23 февраля из-за болезни сердца. Посетители кафе вызвали «скорую». Некоторые очевидцы написали в соцсетях, что врачи ехали очень долго.