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Сотрудники полиции в центре Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве
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Сотрудники полиции в центре Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 34-летнего жителя столицы по подозрению в хищении 15 млн рублей под видом продажи недвижимости», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о хищении у него денежных средств. Потерпевший рассказал, что малознакомый гражданин пообещал ему оказать содействие в покупке трех зданий, расположенных в центре столицы. Мужчина отчитывался о проделанной работе, предоставляя расписки о сдаче документов в различные инстанции, получая взамен деньги от потерпевшего. В дальнейшем злоумышленник не выполнил обещанное и скрылся. Материальный ущерб составил 15 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник в действительности не имел возможностей помочь потерпевшему купить недвижимость.
По данному факту следствием УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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