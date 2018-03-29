Сотрудники полиции в центре Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве

В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о хищении у него денежных средств. Потерпевший рассказал, что малознакомый гражданин пообещал ему оказать содействие в покупке трех зданий, расположенных в центре столицы. Мужчина отчитывался о проделанной работе, предоставляя расписки о сдаче документов в различные инстанции, получая взамен деньги от потерпевшего. В дальнейшем злоумышленник не выполнил обещанное и скрылся. Материальный ущерб составил 15 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник в действительности не имел возможностей помочь потерпевшему купить недвижимость.

По данному факту следствием УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.