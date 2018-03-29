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В Ростове-на-Дону раскрыто мошенничество с лизинговым Lexus за 5,5 млн рублей
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В Ростове-на-Дону раскрыто мошенничество с лизинговым Lexus за 5,5 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Полицейские в Ростове-на-Дону раскрыли мошенничество с лизинговым автомобилем премиум-класса.
Как сообщается на сайте Главного управления МВД по Ростовской области, представители одной из лизинговых компаний Ростова-на-Дону обратились в полицию с заявлением о преступных действиях своего клиента. По словам заявителей, мужчина взял в лизинг автомобиль Lexus LХ 570, внес только первоначальный взнос, а потом перестал переводить деньги и отвечать на звонки.
Полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и задержали подозреваемого в Оренбургской области. Задержанный 38-летний мужчина не смог объяснить оперативникам, где сейчас находится иномарка. Он якобы сдал ее в аренду своему знакомому, договор или другие документы, подтверждающие его слова, оренбуржец представить не смог. Устройство, отслеживающее местонахождение машины, с автомобиля Lexus было снято и без ведома водителя поставлено на автомобиль «Газель».
Сумма ущерба лизинговой компании составила больше 5,5 млн рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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