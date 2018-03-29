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Мошенничество с иномаркой премиум-класса раскрыли в Ростове-на-Дону
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Мошенничество с иномаркой премиум-класса раскрыли в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается 38-летний житель Оренбургской области.
Сообщается, что мужчина взял в лизинг автомобиль Lexus LХ-570, внес только первоначальный взнос, а потом перестал переводить деньги и отвечать на звонки.
Подозреваемого задержали в Оренбургской области. Он не смог объяснить правоохранителям, где сейчас находится иномарка.
По словам мужчины, он якобы сдал машину в аренду своему знакомому, однако договор, подтверждающий его слова, оренбуржец предоставить не смог.
Устройство, отслеживающее местонахождение иномарки, было с нее снято и поставлено на «ГАЗель» без ведома ее водителя.
Ущерб от незаконных действий подозреваемого превысил 5,5 млн рублей.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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