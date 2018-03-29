Мошенничество с иномаркой премиум-класса раскрыли в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается 38-летний житель Оренбургской области

Сообщается, что мужчина взял в лизинг автомобиль Lexus LХ-570, внес только первоначальный взнос, а потом перестал переводить деньги и отвечать на звонки.

Подозреваемого задержали в Оренбургской области. Он не смог объяснить правоохранителям, где сейчас находится иномарка.

По словам мужчины, он якобы сдал машину в аренду своему знакомому, однако договор, подтверждающий его слова, оренбуржец предоставить не смог.

Устройство, отслеживающее местонахождение иномарки, было с нее снято и поставлено на «ГАЗель» без ведома ее водителя.

Ущерб от незаконных действий подозреваемого превысил 5,5 млн рублей.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).