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Уволен главный следователь Бердска
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Уволен главный следователь Бердска 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Руководитель следственного отдела по Бердску Сергей Копырин покинул свой пост.
«Сергей Анатольевич Копырин уволен из органов Следственного комитета России», — подтвердил корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Сергей Копырин известен, в частности, тем, что в декабре 2015 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже увольнял его с должности главы Бердского следственного отдела. По данным «Курьер. Среда. Бердск», тогда Копырина отправили в отставку в связи с «нарушением присяги сотрудника СКР». Но Сергей Копырин тогда сумел через суд добиться того, чтобы его вернули на прежнюю должность.
В феврале 2016 года Центральный районный суд Новосибирска признал приказ об увольнении Копырина незаконным, восстановил его на работе и распорядился взыскать с СКР компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей. Кроме того, Копырину тогда должны были выплатить средний заработок в 242 тысяч рублей из-за вынужденного прогула.
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