В Нижнем Новгороде дорожно-строительная компания задолжала работникам 26 млн рублей 

Нижегородская дорожно-строительная компания в течение четырех месяцев не выплачивала зарплату работникам. Общая задолженность перед сотрудниками составила 26 миллионов рублей, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, заработная плата не выплачивалась руководством компании более 250 работникам в период с июня по сентябрь прошлого года.
В рамках расследования уголовного дела предпринятыми следователями мерами начато возмещение материального ущерба. В настоящее время потерпевшим выплачено в общей сумме свыше 12 миллионов рублей.
Расследование дела продолжается.
Напомним, директор выксунской строительной фирмы обманывал дольщиков и не платил работникам.