В Нижнем Новгороде дорожно-строительная компания задолжала работникам 26 млн рублей

По версии следствия, заработная плата не выплачивалась руководством компании более 250 работникам в период с июня по сентябрь прошлого года.

В рамках расследования уголовного дела предпринятыми следователями мерами начато возмещение материального ущерба. В настоящее время потерпевшим выплачено в общей сумме свыше 12 миллионов рублей.

Расследование дела продолжается.

Напомним, директор выксунской строительной фирмы обманывал дольщиков и не платил работникам.