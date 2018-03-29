Известная алкогольная компания отсудила у оренбуржцев 89 млн рублей

В Оренбургском районном суде вынесен очередной приговор шестерым изготовителям суррогатного алкоголя под видом элитных напитков.

На сей раз дело рассматривалось в гражданском суде — компания «Hennessy» обратилась с иском в суд с требованием возмещения ущерба за использования торгового знака компании.

Подсудимые сами присутствовать на заседаниях суда не могли по причине нахождения в колониях из-за приговора, вынесенного ранее, из интересы представляли адвокаты, которые пытались доказать, что они не похищали алкоголь у компании, а значит не могли нанести имущественный вред, а изготавливали его сами.

Однако ввиду незаконного использования торгового знака компании, суд вынес решение о выплате компании 89 миллионов рублей ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, что 29-летний уроженец Беслана и еще семеро фигурантов дела организовали подпольный мини-завод по производству суррогата под известными марками элитного алкоголя. Всего правоохранители изъяли более 282 000 единиц алкогольной продукции, 106 000 литров этилового спирта, 13 000 литров спиртосодержащей жидкости. Общий ущерб причиненный преступлениями составил более 111 миллионов рублей.

Ранее лидера злоумышленников, уроженца Беслана, приговорили к трем годам лишения свободы и штраф на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей.

Оренбургский районный суд приговорил шестерых подсудимых к лишению свободы сроком от 3-х до 5, 5 лет со штрафами от 250 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в зависимости от выполняемой роли в преступной группе.