Ещё
Известная алкогольная компания отсудила у оренбуржцев 89 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известная алкогольная компания отсудила у оренбуржцев 89 млн рублей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургском районном суде вынесен очередной приговор шестерым изготовителям суррогатного алкоголя под видом элитных напитков.
На сей раз дело рассматривалось в гражданском суде — компания «Hennessy» обратилась с иском в суд с требованием возмещения ущерба за использования торгового знака компании.
Подсудимые сами присутствовать на заседаниях суда не могли по причине нахождения в колониях из-за приговора, вынесенного ранее, из интересы представляли адвокаты, которые пытались доказать, что они не похищали алкоголь у компании, а значит не могли нанести имущественный вред, а изготавливали его сами.
Однако ввиду незаконного использования торгового знака компании, суд вынес решение о выплате компании 89 миллионов рублей ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил.
Напомним, что 29-летний уроженец Беслана и еще семеро фигурантов дела организовали подпольный мини-завод по производству суррогата под известными марками элитного алкоголя. Всего правоохранители изъяли более 282 000 единиц алкогольной продукции, 106 000 литров этилового спирта, 13 000 литров спиртосодержащей жидкости. Общий ущерб причиненный преступлениями составил более 111 миллионов рублей.
Ранее лидера злоумышленников, уроженца Беслана, приговорили к трем годам лишения свободы и штраф на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей.
Оренбургский районный суд приговорил шестерых подсудимых к лишению свободы сроком от 3-х до 5, 5 лет со штрафами от 250 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в зависимости от выполняемой роли в преступной группе.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Илеке пьяный водитель врезался в дорожный знак, погиб пассажир В деле об убийстве предпринимателя и его сына не остается подозреваемых? Директору оренбургской автошколы грозит 9 лет тюрьмы за коммерческий подкуп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово207
Израильские истребители обманули российские радары151
Юлия Скрипаль пошла на поправку197
Украина дала ответ по выдаче пранкера408
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»47
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение