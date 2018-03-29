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Житель Выборга до смерти избил приятеля, к которому пришел за спичками
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Житель Выборга до смерти избил приятеля, к которому пришел за спичками 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Выборг, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, в ночь на 5 ноября 2017 года пьяный 44-летний житель Выборга пришел за спичками к знакомому, который проживал на Октябрьской улице. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник избил потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове, лицу и телу.
Потерпевший был госпитализирован в Выборгскую межрайонную больницу, где 2 декабря 2017 года от полученных повреждений скончался.
В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и угрозы убийством.
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