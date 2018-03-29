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Нарушения пожарной безопасности выявили в СИЗО в Кашире
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Нарушения пожарной безопасности выявили в СИЗО в Кашире 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Во время проверки СИЗО №5 в подмосковной Кашире были выявлены нарушения пожарной безопасности и требований содержания подозреваемых под стражей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Проверку провели в федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 5» управления ФСИН России по Московской области, расположенном в Кашире. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, соответствие условий их содержания международным стандартам и требованиям федерального законодательства.
«Выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о возникновении пожара на момент проверки находились в неисправном состоянии», — говорится в сообщении.
Кроме того, было установлено, что в учреждении допускаются нарушения требований федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения каждого заключенного площадью, соответствующей санитарной норме.
«По результатам проверки прокурор области внес руководству регионального управления ФСИН России представление», — добавляется в сообщении.
Рассмотрение акта реагирования и фактическое устранение нарушений поставлено в прокуратуре Московской области на контроль.
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