Нарушения пожарной безопасности выявили в СИЗО в Кашире

Во время проверки СИЗО №5 в подмосковной Кашире были выявлены нарушения пожарной безопасности и требований содержания подозреваемых под стражей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Проверку провели в федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 5» управления ФСИН России по Московской области , расположенном в Кашире. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, соответствие условий их содержания международным стандартам и требованиям федерального законодательства.

«Выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о возникновении пожара на момент проверки находились в неисправном состоянии», — говорится в сообщении.

Кроме того, было установлено, что в учреждении допускаются нарушения требований федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения каждого заключенного площадью, соответствующей санитарной норме.

«По результатам проверки прокурор области внес руководству регионального управления ФСИН России представление», — добавляется в сообщении.

Рассмотрение акта реагирования и фактическое устранение нарушений поставлено в прокуратуре Московской области на контроль.