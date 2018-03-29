Ярославские таможенники помешали костромичу построить бизнес на стероидах

Они изъяли крупную партию анаболических стероидов общим весом более 200 граммов и стоимостью более 40 тысяч рублей. Стероиды были в виде таблеток и жидкости в ампулах. Костромича задержали при получении посылки.

Экспертиза показала, что стероиды содержат сильнодействующие вещества, которые нельзя пересылать в международных почтовых отправлениях. Теперь костромича подозревают в контрабанде и незаконном перемещении через границу России сильнодействующих веществ, а также в том, что он хотел незаконно продать эти вещества.

Возбуждено уголовное дело. Костромичу грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.