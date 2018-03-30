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Убийство 14-летней девушки раскрыли после проверки 13 тысяч человек
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Убийство 14-летней девушки раскрыли после проверки 13 тысяч человек 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
СКР по Костромской области раскрыто совершенное около 3 лет назад неподалеку от города Мантурово Костромской области убийство 14-летней девушки.
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России по региону.
Отмечается, что тело девушки со следами насильственной смерти было найдено 6 мая 2015 года в лесном массиве рядом с 273-м километром автодороги Кострома — Верхнеспасское.
В рамках уголовного дела об убийстве следственно-оперативная группа отработала десятки версий, допросила более 1300 свидетелей, у более чем 13000 людей были взяты образцы генетического материала для проведения сравнительных исследований. Назначено и проведено 46 судебных экспертиз, в том числе, молекулярно-генетических.
В результате этого в марте 2018 года были получены доказательства, свидетельствующие о причастности к преступлению 36-летнего жителя Республики Коми, ранее приговоренного к 14 годам лишения свободы за совершение убийства женщины, и освободившегося из мест лишения свободы в конце 2014 года.
Мужчина был задержан в Коми, после чего ему было предъявлено обвинение в совершении убийства, а затем суд принял решение отправить его на время следствия в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.
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