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СК возбудил дело по факту смерти школьницы в Костроме
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СК возбудил дело по факту смерти школьницы в Костроме 

ТАСС 2 часа назад
КОСТРОМА, 29 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти из-за болезни сердца 16-летней школьницы в McDonald's в Костроме 23 февраля. В кафе девушке внезапно стало плохо, скорая помощь ехала на вызов порядка 30 минут, сообщил ТАСС в четверг, 29 марта, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Костромской области Эдуард Тихонов.
"Мы возбудили уголовное дело по статье 109 часть 2 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности и ненадлежащее исполнение должностными лицами их обязанностей». Мы проверим все версии, в том числе возможную вину сотрудников скорой помощи. Идет информация, что они несвоевременно приехали", — сказал Тихонов.
Девушка скончалась 23 февраля в McDonald's, куда пришла с подругами. По данным следствия, за несколько дней до смерти она жаловалась на боли в сердце и записалась на прием к кардиологу. В кафе ей внезапно стало плохо.
"Скорая ехала порядка 30-40 минут. Когда врачи прибыли на место, девушка уже умерла", — отметил Тихонов. Причиной смерти стала болезнь сердца.
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