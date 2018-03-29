В Ростове лизинговая компания лишилась «Лексуса» за 5 млн рублей 

Одна из лизинговых компаний Ростова-на-Дону обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, житель Оренбургской области взял в лизинг автомобиль Лексус LХ 570, внес только первоначальный взнос, а потом перестал переводить деньги и отвечать на звонки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 38-летнего мужчину. Объяснить куда он дел автомобиль задержанный не мог. Сейчас в отношении злоумышленника правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество.