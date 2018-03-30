Главу села Онгурён на Ольхоне нашли убитым 

Тела двух мужчин обнаружили в одном из домов по улице Луговая в селе Онгурён Ольхонского района. Следователи установили, что один из погибших — глава администрации этого села, второй — его родственник, приехавший в гости из другого населённого пункта.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следствие отрабатывает несколько версий совершения преступления. Одна из основных — между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них убил другого, а затем свел счёты с жизнью.
Эхирит-Булагатский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Убийство двух лиц». Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска осматривают место происшествия, допрашивают местных жителей, ведут оперативно-розыскные мероприятия. Для установления причины смерти и назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.