Главу села Онгурён на Ольхоне нашли убитым

Тела двух мужчин обнаружили в одном из домов по улице Луговая в селе Онгурён Ольхонского района. Следователи установили, что один из погибших — глава администрации этого села, второй — его родственник, приехавший в гости из другого населённого пункта.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области , следствие отрабатывает несколько версий совершения преступления. Одна из основных — между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них убил другого, а затем свел счёты с жизнью.