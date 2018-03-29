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В Румынии и Италии задержаны отправители фишинговых писем от имени налоговых органов
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В Румынии и Италии задержаны отправители фишинговых писем от имени налоговых органов 

Банки.ру 1 час назад
Национальная полиция Румынии и Италии при поддержке со стороны Европола задержала 20 подозреваемых в рассылке под видом налоговых органов фишинговых электронных писем с целью получить банковские данные пользователей.
Получателям предлагалась ссылка, которая приводила их на поддельную страницу банковского веб-сайта, откуда собирались все вводимые данные. Организованная преступная группа, состоявшая из 11 итальянцев и девяти румын, использовала украденные данные, чтобы переводить деньги со счетов потерпевших на подконтрольные счета. Затем средства обналичивались в банкоматах Румынии через кредитные и дебетовые карты.
Таким образом мошенникам удалось украсть около 1 млн евро у клиентов двух крупных банков. Клиенты каких банков пострадали, не сообщается.
Расследование было начато национальными органами полиции и Европолом в 2016 году. Все подозреваемые находятся под стражей после ареста 28 марта.
Мошенники также подозревается в отмывании денег, наркоторговле, торговле людьми и проституции.
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