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Женщину осудили условно за угон «Лады» в Петербурге
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Женщину осудили условно за угон «Лады» в Петербурге 

360tv.ru 47 минут назад
Жительница Санкт‐Петербурга угнала чужой автомобиль, чтобы доехать до дома. После ареста женщина признала свою вину, сообщил сайт «Невские новости».
Нарушительница в ноябре 2017 года сняла блокировку руля у автомобиля «Лада» и уехала домой. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». По решению суда ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые угнали автомобиль в Астрахани. Преступники попались во время погрузки транспортного средства,
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