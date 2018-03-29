Женщину осудили условно за угон «Лады» в Петербурге

Жительница Санкт‐Петербурга угнала чужой автомобиль, чтобы доехать до дома. После ареста женщина признала свою вину, сообщил сайт «Невские новости».

Нарушительница в ноябре 2017 года сняла блокировку руля у автомобиля «Лада» и уехала домой. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». По решению суда ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.