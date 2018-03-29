Санкция на обыск задним числом и домашний арест как милость: на что имеют право «органы»

Суды нечасто становятся на сторону граждан, когда правоохранители хотят обыскать их жилище или заключить их под стражу.

Непрерывно растет количество обысков, проводимых правоохранительными органами в домах россиян. Если десять лет назад их было чуть больше ста тысяч, то уже в 2017 году — более четверти миллиона. Не забываем и о том, что суды традиционно «на стороне силы»: санкционируется более 95% обысков, запрошенных прокуратурой и другими органами.

Теперь стало известно, что Минюст разрабатывает новый механизм, по которому можно будет обжаловать решение суда, дающее силовым структурам право на оперативно-розыскные мероприятия. В их числе обыск, слежка, прослушка и перлюстрирование личной переписки. Для того, чтобы изменения вступили в силу, Госдума должна одобрить изменения в закон об оперативно-розыскной деятельности.

Прежде всего изменения должны коснуться проведения обысков по эпизодам, по которым решение о возбуждении уголовного дела еще не принято. В настоящий момент можно обжаловать оперативно-розыскные мероприятия силовых структур, но с разрешения суда эти мероприятия в любом случае будут признаны правомерными. Оспорить эту судебную санкцию, а впоследствии — отсудить компенсацию за незаконные действия законодательно сейчас невозможно, что уже было признано Европейским судом по правам человека нарушением международных норм — Конвенции о защите прав человека.

Правоохранительные органы могут быть на шаг впереди: они по-прежнему вправе, не дожидаясь санкции суда, проводить оперативно-розыскные мероприятия — при условии, что после их совершения в следующие 48 часов суд будет поставлен в известность.

Ваши права. Обыск в рамках закона: что нужно знать

Другая важная новость недели о правовом статусе — человека от Конституционного суда. Его вывод в отношении домашнего ареста довольно спорен для правоохранительных органов. Этот особый суд, толкующий Конституцию РФ , определил, что за не тяжкие преступления домашний арест правомерно назначать в исключительных случаях.

В настоящий момент домашний арест применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого прежде всего при невозможности применения более мягкой меры пресечения. Но в России так повелось, что домашний арест — чуть ли не привилегия. Во всяком случае, в сравнении с арестом человека, еще не признанного судом виновным…

К нетяжким преступлениям отнесены преступления средней тяжести — умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, неосторожные деяния, где максимум не превышает три года лишения свободы, и проступки небольшой тяжести с угрозой срока лишения свободы не более трех лет.

Вместе с тем, список исключительных случаев, при которых домашний арест оправдан, весьма широк: при нарушении ранее выбранной меры пресечения, при отягчающих обстоятельствах — рецидив (не первый раз), совершение преступления в составе группы, в отношении должностного лица и так далее.

И не нужно забывать, что в целом Конституционный суд признал оспариваемые нормы уголовного кодекса (ст.107 УПК) законными. А ведь в том деле гендиректор одной из компаний оспаривал свой домашний арест, притом что по вменяемому ему обвинению прокуратура не запрашивала лишения свободы.

Конституционный суд в своем определении № 12-П/2018 от 22 марта 2018 г. лишь подтвердил один из главных постулатов уголовного права — мера пресечения должна определяться соразмерностью цели применения и выдвинутым обвинениям.

Будем надеяться, в будущем эти две новости помогут гражданам отстаивать свое честное имя, а правоохранителей заставят пристальней изучать подробности дел, чтобы избегать поспешных оперативно-розыскных мероприятий.