Жителя Красноярска посадили за изнасилование дочери

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Житель Красноярска получил 15 лет тюрьмы за изнасилование дочери 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Житель Красноярска получил 15 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над пятилетней дочерью, сообщает Генеральная прокуратура РФ в четверг.
Суд установил, что в июне прошлого года пьяный мужчина ночью совершил сексуальное насилие над пятилетней дочерью. Его признали виновным по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
"Шарыповский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя.., приговорив к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", — сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, приговор не вступил в законную силу, и осужденный его обжаловал, настаивая на своей невиновности.
Как сообщает ГП, прокурор также оспорил приговор, требуя ужесточить наказание. По мнению прокурора, суд не учел при назначении наказания отягчающее обстоятельство — совершение преступления родителем в отношении своего несовершеннолетнего ребенка.
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