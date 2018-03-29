В Воронежской области полицейские ликвидировали наркопритон 

Сотрудники ОМВД России по Россошанскому району Воронежской области получили информацию о том, что жительница города Россошь организовала наркопритон. В ходе проведения оперативных мероприятий данная информация нашла свое подтверждение.
Как установили полицейские, ранее судимая 41-летняя владелица домовладения систематически предоставляла свою жилплощадь наркозависимым лицам за дозы наркотика для личного употребления, а также продукты питания и алкоголь.
Стражи порядка в ходе обследования помещения обнаружили и изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотических веществ: упаковки от кондитерского мака, использованные шприцы, ватные тампоны, бутылки из-под ацетона и другие предметы.
Кроме того, сотрудники полиции задокументировали факт сбыта подозреваемой 0,37 грамм синтетического наркотика гражданину. В результате организатор наркопритона была задержана стражами порядка.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно санкциям данных статей, подозреваемой грозит максимальное наказание до пятнадцати лет лишения свободы.