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Вымогатели акций на 202 млн рублей у руководителей НПФ пойдут под суд в Москве
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Вымогатели акций на 202 млн рублей у руководителей НПФ пойдут под суд в Москве 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Столичные полицейские завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении девятерых вымогателей, которые требовали от акционеров негосударственного пенсионного фонда (НПФ) подписать передаточные распоряжения на более чем 100 тыс. акций. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве в ходе предварительного расследования установлено, что фигуранты под угрозой насилия заставили двоих акционеров негосударственного пенсионного фонда подписать в пользу соучастников передаточные распоряжения на 100 тыс. 400 акций каждое, общей стоимостью свыше 202 млн рублей. Кроме того, злоумышленники похитили у одного из потерпевших денежные средства в размере около полумиллиона рублей, а также выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы", — сказала она.
Волк добавила, что необходимые для передачи ценных бумаг документы подготовила, а затем заверила исполнявшая обязанности нотариуса.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 ("Вымогательство") УК РФ. В настоящее время девяти участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Соучастнице, исполнявшей обязанности нотариуса, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 202 ("Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами") УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы", — заключила Волк.
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