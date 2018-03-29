В Калининграде перед судом предстанет оборотень в погонах, погоревший на взятках

Органами предварительного следствия он обвиняется в том, что 14.03.2017 года, находясь в служебном кабинете следственного отдела, лично получил мелкую взятку в виде имущества на сумму менее 10 тыс. руб., за совершение действий, входивших в его служебные полномочия.

16.03.2017 лично получил от того же лица мелкую взятку в виде денег в сумме 5 тыс. руб. и имущества за возврат личных документов.

В период времени с 06.06.2017 по 15.06.2017 он лично получил взятку в виде денег в сумме 70 тыс. руб., за совершение действий входивших в служебные полномочия в пользу того же лица, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 29 марта 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.

Уголовное дело расследовано следственным управлением СК России по Калининградской области.

Прокурором Ленинградского района города Калининграда утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.