В Калининграде перед судом предстанет оборотень в погонах, погоревший на взятках 

Мой Калининград. В Калининграде Прокурором Ленинградского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего следователя следственного отдела по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.291.2, ч.1 ст.291.2, ч.2 ст.290 УК РФ.
Органами предварительного следствия он обвиняется в том, что 14.03.2017 года, находясь в служебном кабинете следственного отдела, лично получил мелкую взятку в виде имущества на сумму менее 10 тыс. руб., за совершение действий, входивших в его служебные полномочия.
16.03.2017 лично получил от того же лица мелкую взятку в виде денег в сумме 5 тыс. руб. и имущества за возврат личных документов.
В период времени с 06.06.2017 по 15.06.2017 он лично получил взятку в виде денег в сумме 70 тыс. руб., за совершение действий входивших в служебные полномочия в пользу того же лица, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 29 марта 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.
Уголовное дело расследовано следственным управлением СК России по Калининградской области.
Прокурором Ленинградского района города Калининграда утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.