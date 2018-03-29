В Мценске осудили «сладкоежку» 

Мценский районный суд Орловской области отправил на год в колонию общего режима мужчину, ограбившего магазин кондитерских изделий.
Кража была совершена ночью 18 ноября 2017 года на территории муниципального рынка города Мценска. Мужчина подошел к торговой палатке «Свежая выпечка» и взломал замок. Он сложил безе, булочки с повидлом, пончики, заварные пирожные, слойки, пиццу в четыре пакета и скрылся. Материальный ущерб собственник палатки оценил 1616 рублей.
В материалах дела не указано, как правоохранители вышли на след злоумышленника, но явку с повинной он написал до возбуждения уголовного дела.
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