В Мценске осудили «сладкоежку»

Кража была совершена ночью 18 ноября 2017 года на территории муниципального рынка города Мценска . Мужчина подошел к торговой палатке «Свежая выпечка» и взломал замок. Он сложил безе, булочки с повидлом, пончики, заварные пирожные, слойки, пиццу в четыре пакета и скрылся. Материальный ущерб собственник палатки оценил 1616 рублей.

В материалах дела не указано, как правоохранители вышли на след злоумышленника, но явку с повинной он написал до возбуждения уголовного дела.