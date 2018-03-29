Замглавы управления МВД по Ставрополю взяли под стражу

Суд изменил домашний арест заместителя начальника управления МВД по Ставрополю Владимира Новикова на заключение под стражу по делу о мошенничестве, сообщает Ставропольский краевой суд.
Следственный комитет России ранее сообщил, что Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным ведомства, он обманным путем продал квартиру без согласия собственника, причинив гражданину ущерб в 2,9 миллиона рублей.
"Постановление Ленинского районного суда от 8 марта 2018 года в отношении Новикова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество", согласно которому ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 6 суток, отменено. Этим же постановлением по ходатайству следователя Новиков заключен под стражу, сроком на 1 месяц 6 суток", — говорится в сообщении суда.
В пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю в середине марта сообщали, что в ведомстве проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел. Отмечалось, что его непосредственный руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности.