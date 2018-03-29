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Членам «Христианского государства» вынесли приговор по делу о поджоге авто Учителя
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Членам «Христианского государства» вынесли приговор по делу о поджоге авто Учителя 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Двум членам «Христианского государства», обвиняемых в поджоге автомобиля режиссера Алексея Учителя, назначили наказание в виде двух лет колонии общего режима.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В четверг обвинение запросило по два с половиной года колонии участникам «Христианского государства» Александру Баянову, Денису Манталуце и Юрию Калинину по делу о поджоге автомобилей, сообщало РИА «Новости».
В сентябре Баянов в ходе заседания Хамовнического суда Москвы признал вину в поджогах. Его поместили под арест.
Ранее по делу о поджоге машин возле офиса адвоката Алексея Учителя в Москве были задержаны четыре человека, в том числе лидер «Христианского государства» Александр Калинин.
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