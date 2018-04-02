Полиция возбудила новое дело о хищениях в ТИУ 

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения во время закупок в Тюменском индустриальном университете.
«Следственное управление УМВД России по городу Тюмени возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица из числа сотрудников университета», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры.
Как в ходе проверки выяснили сотрудники надзорного ведомства, в августе 2015 года университет провел электронный аукцион на поставку винтовых забойных двигателей, по итогам которого с одной из коммерческих фирм был заключен договор на 54 миллиона рублей. Однако двигатели в университет не были поставлены, а денежные средства похищены.
«Расследование находится на контроле прокуратуры области», — подчеркивают в ведомстве.
Как ранее писал «ФедералПресс», на прошлой неделе экс-проректор ТИУ был признан виновным в мошенничестве.