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Еще одна махинации с деньгами тюменского университета: прокуратура выявила хищение 54 миллионов рублей
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Еще одна махинации с деньгами тюменского университета: прокуратура выявила хищение 54 миллионов рублей 

72.ru 29 минут назад
Фото: 72.ru
Череда скандалов, связанных с денежными махинациями в одном из тюменских вузов, продолжается. Сегодня, 2 апреля, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении более 54 миллионов рублей.
— Установлено, что Тюменский государственный нефтегазовый университет, который был преобразован в ТИУ, в августе 2015 года по результатам аукциона в электронной форме заключил с одной из коммерческих фирм договор на поставку винтовых забойных двигателей на общую сумму более 54 миллионов рублей. Двигатели в университет так и не поступили, а деньги, выделенные на закупку оборудования, необходимого для обучения, были похищены, — рассказали в областной прокуратуре. Материалы прокурорской проверки были направлены в УМВД России по Тюменской области, где сегодня, 2 апреля, возбудили уголовное дело по части 4 статьи159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица из числа сотрудников университета. Расследование находится на контроле областной прокуратуры области. Сотрудникам университета, причастных к махинациям с закупками, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
На прошлой неделе приговор суда услышал экс-проректор ТИУ Александр Ошибков. За хищение около 200 миллионов рублей его отправили в колонию общего режима на шесть лет. Самым денежным преступлением для Ошибкова стало хищение 169 миллионов рублей. Схему провернули под видом продажи ТИУ мобильного бурового комплекса. В этом мошенничестве участвовал и другой топ-менеджер ТИУ Егор Орлов, которого суд уже отправил в колонию на четыре года.
За денежные махинации прошлой осенью на скамье подсудимых оказался и экс-ректор ТИУ Олег Новоселов. Его приговорили к условному сроку.
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