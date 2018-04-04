Еще одна денежная махинация в тюменском университете: прокуратура выявила хищение 54 миллионов рублей

Череда скандалов, связанных с денежными махинациями в одном из тюменских вузов, продолжается. Сегодня, 2 апреля, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении более 54 миллионов рублей.

— Установлено, что Тюменский государственный нефтегазовый университет, который был преобразован в ТИУ, в августе 2015 года по результатам аукциона в электронной форме заключил с одной из коммерческих фирм договор на поставку винтовых забойных двигателей на общую сумму более 54 миллионов рублей. Двигатели в университет так и не поступили, а деньги, выделенные на закупку оборудования, необходимого для обучения, были похищены, — рассказали в областной прокуратуре. Материалы прокурорской проверки были направлены в УМВД России по Тюменской области, где сегодня, 2 апреля, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица из числа сотрудников университета. Расследование находится на контроле областной прокуратуры области. Сотрудникам университета, причастных к махинациям с закупками, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

На прошлой неделе приговор суда услышал экс-проректор ТИУ Александр Ошибков. За хищение около 200 миллионов рублей его отправили в колонию общего режима на шесть лет. Самым денежным преступлением для Ошибкова стало хищение 169 миллионов рублей. Схему провернули под видом продажи ТИУ мобильного бурового комплекса. В этом мошенничестве участвовал и другой топ-менеджер ТИУ Егор Орлов, которого суд уже отправил в колонию на четыре года.

За денежные махинации прошлой осенью на скамье подсудимых оказался и экс-ректор ТИУ Олег Новоселов. Его приговорили к условному сроку.