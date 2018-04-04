Ещё
Еще одна денежная махинация в тюменском университете: прокуратура выявила хищение 54 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще одна денежная махинация в тюменском университете: прокуратура выявила хищение 54 миллионов рублей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Череда скандалов, связанных с денежными махинациями в одном из тюменских вузов, продолжается. Сегодня, 2 апреля, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении более 54 миллионов рублей.
— Установлено, что Тюменский государственный нефтегазовый университет, который был преобразован в ТИУ, в августе 2015 года по результатам аукциона в электронной форме заключил с одной из коммерческих фирм договор на поставку винтовых забойных двигателей на общую сумму более 54 миллионов рублей. Двигатели в университет так и не поступили, а деньги, выделенные на закупку оборудования, необходимого для обучения, были похищены, — рассказали в областной прокуратуре. Материалы прокурорской проверки были направлены в УМВД России по Тюменской области, где сегодня, 2 апреля, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица из числа сотрудников университета. Расследование находится на контроле областной прокуратуры области. Сотрудникам университета, причастных к махинациям с закупками, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
На прошлой неделе приговор суда услышал экс-проректор ТИУ Александр Ошибков. За хищение около 200 миллионов рублей его отправили в колонию общего режима на шесть лет. Самым денежным преступлением для Ошибкова стало хищение 169 миллионов рублей. Схему провернули под видом продажи ТИУ мобильного бурового комплекса. В этом мошенничестве участвовал и другой топ-менеджер ТИУ Егор Орлов, которого суд уже отправил в колонию на четыре года.
За денежные махинации прошлой осенью на скамье подсудимых оказался и экс-ректор ТИУ Олег Новоселов. Его приговорили к условному сроку.
72.ru: последние новости
Жительница Тюменской области отправится в колонию за неявку на принудительные работы Поножовщина на Лесобазе: 28-летний тюменец, повздоривший с незнакомцем, попал в реанимацию Исполосовали ножами и скинули с балкона: подробности убийства тюменца в Заречном
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив706
Путин заявил о полном разгроме ИГ173
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России25
Звезда «Папиных дочек» стал жертвой «черных риелторов»33
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение