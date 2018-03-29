Похитителей кабеля с объектов железной дороги будут судить в Москве

Транспортные полицейские задержали злоумышленников, похищавших кабель с действующих контактных опор на железнодорожном перегоне Москва-Товарная — Рижская, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Перед судом предстанут двое безработных граждан — 26-летний житель Тверской области и 33-летний гражданин Киргизии , которые решили поправить свое материальное положение путем хищения кабеля, содержащего цветной металл», — говорится в сообщении.

Для этого на перегоне Москва-Товарная — Рижская они взломали щиток управления электропитанием и отключили кабель от электропитания, тем самым обесточив его и обеспечив к нему безопасный доступ. Затем злоумышленники залезли на опору контактной сети и отпилили ножовкой кусок длиной 140 метров, после чего сдали в пункт приема металлолома. Материальный ущерб, нанесенный их действиями ОАО «РЖД» , составил почти 60 тысяч рублей.

Спустя несколько дней криминальный дуэт повторно наведался на тот же железнодорожный перегон. На этот раз они демонтировали с опоры контактной сети 50 метров кабеля. При попытке обменять кабель на деньги злоумышленники были задержаны оперативниками. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.