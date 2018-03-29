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Похитителей кабеля с объектов железной дороги будут судить в Москве
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Похитителей кабеля с объектов железной дороги будут судить в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Транспортные полицейские задержали злоумышленников, похищавших кабель с действующих контактных опор на железнодорожном перегоне Москва-Товарная — Рижская, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«Перед судом предстанут двое безработных граждан — 26-летний житель Тверской области и 33-летний гражданин Киргизии, которые решили поправить свое материальное положение путем хищения кабеля, содержащего цветной металл», — говорится в сообщении.
Для этого на перегоне Москва-Товарная — Рижская они взломали щиток управления электропитанием и отключили кабель от электропитания, тем самым обесточив его и обеспечив к нему безопасный доступ. Затем злоумышленники залезли на опору контактной сети и отпилили ножовкой кусок длиной 140 метров, после чего сдали в пункт приема металлолома. Материальный ущерб, нанесенный их действиями ОАО «РЖД», составил почти 60 тысяч рублей.
Спустя несколько дней криминальный дуэт повторно наведался на тот же железнодорожный перегон. На этот раз они демонтировали с опоры контактной сети 50 метров кабеля. При попытке обменять кабель на деньги злоумышленники были задержаны оперативниками. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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