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Мужчина обокрал собутыльников, пока они спали
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Мужчина обокрал собутыльников, пока они спали 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Полицейские Беломорска раскрыли кражу сотовых телефонов.
Житель Беломорска украл сотовые телефоны у знакомых, пока ини спали после застолья, сообщает пресс-центр МВД Карелии.
О пропаже своих мобильников сообщили сразу двое жителей районного центра. Как выяснили полицейские, заявители отдыхали в компании своих знакомых в одной из городских квартир. Проснувшись на следующий день, они обнаружили пропажу телефонов. Общий ущерб составил более 9000 рублей.
Проверяя на причастность к совершению преступления остальных участников застолья, стражи порядка установили, что среди них находился 44-летний местный житель. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Оказалось, что пока потерпевшие спали, он забрал их телефоны и продал, а затем вернулся в квартиру и продолжил отдыхать в компании.
Сотрудники полиции изъяли похищенное, а мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,
— говорится в сообщении.
По материалам: ptzgovorit.ru
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