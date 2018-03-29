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Житель Курской области зарубил топором племянника и уснул на диване
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Житель Курской области зарубил топором племянника и уснул на диване 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Октябрьском районе ранее судимого 59-летнегожителя деревни Суходоловка подозревают в убийстве племянника, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, вечером 24 марта в гости к 59-летнему мужчине пришел его 39-летний двоюродный племянник. Мужчины выпили и разошлись по домам. Наутро племянник снова пришёл к дяде, решив похмелиться. Во время застолья мужчины поругались — хозяин дома схватил топор и несколько раз ударил им племянника.
Мать потерпевшего, не дождавшись сына, пошла его искать. Зайдя в дом к подозреваемому, она увидела на полу мёртвого сына, а на диване — спящего хозяина дома.
Сейчас подозреваемого в убийстве мужчину заключили под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. За убийство племянника мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.
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