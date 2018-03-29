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Убитый в Сызрани инвалид занимался ростовщичеством
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Убитый в Сызрани инвалид занимался ростовщичеством 

Волга Ньюс 1 час назад
На минувшей неделе в Сызрани в квартире на ул. Достоевского, 2 было совершено жестокое убийство 83-летней Марии Катковой и ее 48-летнего сына-инвалида. Мужчина был зарезан, а пенсионерка — задушена. По данным регионального управления СК России, преступление еще не раскрыто.
Как стало известно изданию, Михаил Катков занимался ростовщичеством, ссужая небольшим денежные суммы под высокие проценты. Иногда получать свои деньги обратно не получалось даже через суд. Так в 2014 г. в его пользу был взыскан долг по договору займа, когда Катков одалживал 39-летнему Константину С. 100 тыс. руб. на четыре месяца под 25% в месяц. Через полгода после истечения скора возврата денег кредитор подал иск уже на 325 тыс. руб. и выиграл дело. Однако судебные приставы не нашли имущества должника, на которое можно было обратить взимание.
В 2015 г. Катков после допроса был задержан по подозрению в похищении человека. Причиной помещения его в КПЗ стали показания свидетеля. Впрочем доказательств непосредственного участия Каткова в похищении и избиении потерпевшего добыто не было, и мужчину отпустили.
После этого инвалид обратился в суд за компенсацией морального вреда, причиненного незаконным содержанием под стражей. Он посчитал, что за двое суток удержания в неволе ему были причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся большим стрессом, переживаниями, которые он оценил в 900 тыс. рублей. Однако суд из предъявленных требований удовлетворил только малую часть в 2 тыс. рублей.
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