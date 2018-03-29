В Канавинском районе сотрудникам строительной компании задолжали 26 миллионов

По информации пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области, долг перед 250 рабочими составил в общей сложности 26 миллионов рублей, зарплата не выплачивалась с июня по сентябрь 2017 года.

Сейчас уже удалось возместить сумму в размере 12 миллионов. Следователи держат ситуацию под контролем.