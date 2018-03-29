В Канавинском районе сотрудникам строительной компании задолжали 26 миллионов 

По информации пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области, долг перед 250 рабочими составил в общей сложности 26 миллионов рублей, зарплата не выплачивалась с июня по сентябрь 2017 года.
Сейчас уже удалось возместить сумму в размере 12 миллионов. Следователи держат ситуацию под контролем.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что по данным Нижегородстата, просроченная задолженность по заработной плате в Нижегородской области по обследуемым видам деятельности на 1 марта 2018 года составила 12 млн 445 тыс. рублей (на 1 марта 2017 года — 78,221 млн рублей). По факту невыплаты зарплаты в прошлом году следственные органы СКР по Нижегородской области возбудили 44 уголовных дела, в суды направлено 35 уголовных дел.