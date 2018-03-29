Ещё
В Канавинском районе сотрудникам строительной компании задолжали 26 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Канавинском районе сотрудникам строительной компании задолжали 26 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области, долг перед 250 рабочими составил в общей сложности 26 миллионов рублей, зарплата не выплачивалась с июня по сентябрь 2017 года.
Сейчас уже удалось возместить сумму в размере 12 миллионов. Следователи держат ситуацию под контролем.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что по данным Нижегородстата, просроченная задолженность по заработной плате в Нижегородской области по обследуемым видам деятельности на 1 марта 2018 года составила 12 млн 445 тыс. рублей (на 1 марта 2017 года — 78,221 млн рублей). По факту невыплаты зарплаты в прошлом году следственные органы СКР по Нижегородской области возбудили 44 уголовных дела, в суды направлено 35 уголовных дел.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Суд арестовал 20,4 % акций «Ак Барса» по делу Татфондбанка В Бурятии по подозрению во взяточничестве задержали замглавы республиканского ГУ МЧС Московский суд вынес приговор россиянину, воевавшему в батальоне «Азов»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну231
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово99
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми74
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»133
В последний раз30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение