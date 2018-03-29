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Полицейские Красноярского края изъяли из незаконного оборота более полукилограмма марихуаны
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Полицейские Красноярского края изъяли из незаконного оборота более полукилограмма марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
За сутки сотрудники органов внутренних дел Красноярского края изъяли незаконного оборота более полукилограмма марихуаны.
В Назаровском районе в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские обнаружили у ранее судимого жителя села Сереж 179 граммов марихуаны. В г. Боготол участковым был задержан 39-летний мужчина, у которого при себе находилось 221 грамм растительного наркотика. В п. Шушенское на юге края сотрудники патрульно-постовой службы задержали местного жителя, у которого было обнаружено и изъято 132 грамма марихуаны.
Проведенные экспертизы подтвердили, что исследуемые образцы являются наркотическим веществом.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.
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