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В Екатеринбурге будут судить полицейского из отдела борьбы с коррупцией за то, что он просил взятку
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В Екатеринбурге будут судить полицейского из отдела борьбы с коррупцией за то, что он просил взятку 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге будут судить бывшего полицейского, который через посредника вымогал у предпринимателя взятку в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает свердловская прокуратура.
По версии следствия, преступление полицейский совершил вместе с начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга в феврале — апреле 2017 года.
«Взятку они вымогали от директора юридического лица за прекращение дальнейших проверочных мероприятий и вынесение в отношении директора постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, — сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. — Однако преступление не было доведено до конца, поскольку лицо, выступавшее в роли посредника, в апреле 2017 года было задержано сотрудниками УФСБ России по Свердловской области с первой частью взятки в размере 1 миллиона рублей».
Задержанный посредник, который раньше тоже носил полицейские погоны, пошёл на сделку со следствием и сдал своих бывших коллег. Начальнику отдела удалось сбежать за границу. А его подчинённого в итоге задержали. В отношении него утверждено обвинительное заключение по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».
«Директор юридического лица органами предварительного следствия освобождён от уголовной ответственности, поскольку активно способствовал раскрытию и расследованию преступления», — добавили в пресс-службе прокуратуры.
Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде.
В пресс-службе ГУ МВД России обещали прокомментировать задержание своего сотрудника позже.
В ноябре в Екатеринбурге уже уволили полицейского из отдела по борьбе с коррупцией за то, что он просил взятку. А за месяц до этого в уральской столице осудили за взятку экс-полицейского из отдела борьбы с коррупцией.
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